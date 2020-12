Terzo Valico: Cirio, con Tav è futuro centralità Piemonte

"Il Terzo Valico, insieme alla Tav, rappresenta il futuro della centralità che il Piemonte potrà avere all'interno degli scambi internazionali delle merci e all'interno di un sistema di logistica integrata a livello europeo". Lo ha affermato il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio, in occasione della firma dell'accordo per sbloccare i fondi delle opere compensative del Terzo Valico dei Giovi. Si tratta di 49 milioni di euro per lo sviluppo economico, ambientale, sociale, turistico dei territori della provincia di Alessandria interessati dall'opera. "Quando parliamo di Terzo Valico e di Tav - ha detto Cirio - parliamo di quelli che saranno i binari sui quali correrà il futuro della nostra regione. Un futuro inteso in termini di investimenti, di aziende, di posti di lavoro e anche di ambiente, perché con tutta una serie di interventi andremo a migliorare non solo sotto il profilo operativo pratico, ma anche sotto il profilo ambientale, le scelte che erano state fatte in passato". "L'accordo siglato oggi - ha spiegato il governatore del Piemonte - è estremamente importante per la nostra regione, ha una doppia valenza positiva. C'è il fatto che i Comuni ricevono risorse importanti per fare investimenti altrettanto importanti, ma c'è anche il fatto che le risorse rimangono qui, hanno ricadute economiche sul territorio, cioè danno lavoro, danno crescita, danno ricchezza. Stiamo sbloccando un sistema, tutti insieme, queste risorse economiche, unite anche alle compensazioni legate alla Tav su cui abbiamo già una prima trance assegnata, credo siano il miglior segnale di cui ha bisogno la nostra regione in questo momento". "Abbiamo bisogno di guardare avanti, di essere propositivi, fiduciosi del futuro - ha proseguito - ma si è fiduciosi se ci sono dei percorsi ben chiari, che possiamo condividere e svolgere insieme. Quello del Terzo Valico lo è. Dobbiamo ora monitorare che queste opere vengano realizzate nei tempi e nei modi assolutamente più corretti, dobbiamo tenere sempre altissimo il livello dell'attenzione per quanto riguarda le possibili infiltrazioni che rischiano di esserci ogni qualvolta abbiamo degli stanziamenti economici sui nostri territori. In tutte le fasi di spesa di queste risorse, la Regione Piemonte terrà un'attenzione molto alta, insieme alle altre istituzioni dello Stato".