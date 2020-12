Città metropolitana chiede riapertura ospedale Castellamonte

Nelle scorse settimane, tutti i sindaci del Canavese occidentale hanno scritto alla Regione Piemonte chiedendo subito la riapertura dell'ospedale di Castellamonte e quella in tempi celeri dell'ospedale di Cuorgnè, oggi covid hospital. La Città metropolitana ha confermato di essere al loro fianco: "Porteremo un documento in tal senso in Consiglio metropolitano - dice il vicesindaco metropolitano Marco Marocco - anche richiamando il fatto che la richiesta della riapertura dei presidi sanitari sul territorio è inserita nel nostro nuovo piano strategico metropolitano". La Città metropolitana ha incontrato in merito i sindaci della zona e i consiglieri Alberto Avetta e Mauro Fava. "C'è sinergia d'intenti sul futuro dell'ospedale di Castellamonte", conferma il sindaco di Rivarolo, Alberto Rostagno. Mauro Fava, che è anche consigliere regionale, porterà le istanze del territorio all'assessore alla sanità, Luigi Icardi.