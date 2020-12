OPERE & OMISSIONI

Tav in ritardo ancor prima di partire

Tira e molla sul calendario della fine lavori: per il ministro De Micheli slitta al 2032, Virano (Telt) ipotizza il 2030. Una cosa è certa, la deadline del 2029 fissata a suo tempo è già ampiamente superata. Dodici i cantieri attualmente operativi. L'audizione a Montecitorio

Prosegue il balletto sulla fine dei lavori della Tav Torino-Lione. Dopo che, l’altro ieri, il ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli aveva comunicato il probabile slittamento al 2032 del taglio del nastro, oggi il direttore generale di Telt Mario Virano, in audizione alla Commissione Trasporti della Camera, conferma invece “una fine lavori prevista nel 2030”. Una cosa è sicura, la deadline del 2029, indicata anche dal grande display luminoso affisso all’ingresso della sede da Telt, è ampiamente superato. E la Tav, seppur tra mille giustificazioni, all’inizio del suo viaggio ha già accumulato un ritardo considerevole (che sia uno o tre anni). Virano ha aggiunto che sulla fine dei lavori “la ministra De Micheli si è fatta carico di una visione prudenziale. Posso dire che saremo in grado nei prossimi mesi di passare da previsioni a certezze contrattuali. L’indicazione di fine lavori prevista è il 2030, e la Ue ha previsto che l’impatto del Covid possa incidere per un anno sulle opere di sua competenza. Nei prossimi mesi del 2021 si concluderanno le gare e nell’aggiudicazione c'è anche la tempistica, che sarà a quel punto vincolo contrattuale”.

Insomma, l’unica certezza resta il sostegno dell’Europa all’opera. “Per il vicepresidente della Commissione Ue Frans Timmermans il progetto è uno dei principali sia della rete Ten-T che del Corridoio Mediterraneo – ha detto Virano –. Si tratta di un progetto fondamentale per la politica dell’Ue in materia di infrastrutture di trasporto e nel contesto del Green Deal in quanto contribuirà a trasferire in modo significativo le merci dalla strada alla ferrovia”.

Sono 12 i cantieri operativi tra Italia e Francia per un costo certificato di 8,6 miliardi ai prezzi del 2012. Lavorano circa 4mila lavoratori diretti e altri 4mila indiretti con un rapporto due terzi in Francia e un terzo in Italia, visto che i chilometri che si realizzano sul territorio transalpino sono 45 su 57. È prevista una ricaduta di circa 20mila contratti con appaltatori e subappaltatori. Saranno realizzate due nuove stazioni internazionali, e a quella in Francia si sta già lavorando. Le gare d’appalto in corso sono 23 per un valore di 3,2 miliardi. Attualmente lo stato dei lavori vede 68 chilometri di sondaggi esplorativi effettuati e 30 chilometri di gallerie realizzate.

E proprio sulle ricadute nell’occupazione si è concentrato il prefetto Claudio Palomba, nella nuova veste di presidente dell’Osservatorio, il quale ha parlato di “grande opportunità” per tutta l’area metropolitana di Torino e in particolare per la Valle Susa. “Sul territorio – prosegue Palomba – abbiano delle crisi profonde, e ricollocare persone tra i 40 e i 50 anni è molto difficile” quindi “vorrei avviare per quanto possibile un’attività di formazione e consentire che queste persone possano trovare una ricollocazione” lavorativa. Infatti, “dare priorità ai soggetti che vivono in quel territorio e vivono una situazione di particolare disagio penso che sia più che opportuno”.

Nel campo della ricerca, Virano ha sottolineato che per la Torino-Lione ci sono 22 progetti in corso con diverse università, e ampio spazio è dato al tema dell’economia circolare con il riutilizzo di oltre metà del materiale di scavo nella produzione dei rivestimenti in calcestruzzo prefabbricato che servono per la galleria. “Il personale che abbiamo reclutato – ha aggiunto Virano – è altamente qualificato: ha realizzato 1.450 km di ferrovie, 150 di strade e 430 di scavi in galleria”.