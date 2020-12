Influenza: Federfarma, in Piemonte arrivano 30mila vaccini

Sono in arrivo nelle farmacie piemontesi tra i 28 e i 30mila vaccini antinfluenzali per la cosiddetta popolazione produttiva, quella cioè non compresa nelle fasce a rischio. Lo rende noto Federfarma, precisando che i vaccini a disposizione saranno circa 18 per farmacia. Con questa fornitura, salgono a un milione e centomila i vaccini forniti da Sanofi alla Regione Piemonte, ovvero la quantità ordinata inizialmente alla azienda. Nelle scorse settimane, il governatore Alberto Cirio si era detto pronto a rivalersi sulla Sanofi per i ritardi nella consegna delle dosi.