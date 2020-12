Meteo: giornata in prevalenza poco nuvolosa

A Torino oggi, giovedì 17 dicembre, giornata in prevalenza poco nuvolosa, salvo presenza di nubi sparse al mattino, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 11°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 2410m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud-Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Sudovest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di pressioni medio-alte determina una giornata asciutta e in prevalenza soleggiata, seppur con ancora nubi irregolari nella prima parte del giorno tra la pianura piemontese e la Liguria, più insistenti sul Levante, dove non si esclude qualche pioviggine. Temperature senza variazioni, clima non troppo freddo per il periodo; qualche gelate solo sui fondovalle alpini.