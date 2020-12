Tav: maxi processo per scontri 2011, presidio No Tav a Torino

Una cinquantina di No Tav si sono dati appuntamento questa mattina davanti al Palazzo di Giustizia di Torino per un presidio di solidarietà agli imputati del maxi processo per gli scontri del 27 giugno e 3 luglio 2011 in Val di Susa, di cui oggi è in programma l'ultima udienza dell'appello bis. "Nessuno deve rimanere da solo, perché lottare contro speculazione e devastazione ambientale non è reato", dicono i manifestanti.