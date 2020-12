Carceri: Torino, spazi videochiamate ma 300 detenuti in più

Il sopralluogo nel carcere Lorusso e Cutugno di Torino da parte dei componenti dell'Ufficio di presidenza della Commissione Sanità regionale, primo di una serie prevista negli Istituti penitenziari piemontesi per affrontare i temi della sanità e dell'emergenza Covid, ha evidenziato un aspetto positivo, l'allestimento di spazi per le videochiamate con i familiari, ed uno negativo, il sovraffollamento con gli annessi problemi sanitari. Ad accompagnare il presidente della Commissione, Alessandro Stecco e i vicepresidenti Andrea Cane e Domenico Rossi, c'erano i garanti regionale e comunale dei detenuti Bruno Mellano e Monica Cristina Gallo, la direttrice del carcere Rosalia Marino, il capodipartimento dell'Asl Città di Torino Roberto Testi e il coordinatore della Rete regionale Sanità penitenziaria Antonio Pellegrino. "La principale criticità - si legge in una nota del Consiglio regionale del Piemonte - è il numero crescente di nuovi ingressi, in sovrannumero di circa 300 unità, in una struttura che ha urgente necessità di riammodernamento e riqualificazione, in particolar modo per quanto riguarda il Centro clinico e i servizi sanitari. Occorrono risorse per reclutare personale sanitario e superare i problemi strutturali".