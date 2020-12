Piemonte: Gallo (Pd), nuovo strumento per ripartenza imprese

"Siamo molto soddisfatti per il via libera dato oggi dalla Terza Commissione del Consiglio regionale al nuovo strumento finanziario, da noi fortemente voluto, che da gennaio consentirà agli imprenditori che investiranno fondi nel capitale della propria società di ottenere dalla Regione un contributo a fondo perduto pari al 30% dell'investimento!". Lo dichiara il presidente del Gruppo Pd in Consiglio regionale Raffaele Gallo, che ha definito il nuovo provvedimento Contributi a sostegno della capitalizzazione delle piccole e medie imprese, "un nuovo strumento per la ripartenza". "Grazie all'intervento del Pd - prosegue Gallo - siamo riusciti ottenere la creazione di uno strumento di politica industriale che sarà importante per rilanciare il lavoro, l'occupazione e l'economia in Piemonte. Si tratta di un passo importante per dare ossigeno alle imprese che hanno dovuto affrontare gravissime difficoltà".