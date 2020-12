Covid: 4 mila multe per violazione norme anti-contagio

Sono oltre 4mila le multe e le denunce inflitte della Questura di Torino nei confronti di chi non ha rispettato le norme anti-Covid a partire da inizio emergenza nel marzo scorso. I dati contenuti del rapporto di fine anno parlano di 140mila persone e 1580 esercizi controllati. 500 sanzioni inflitte per assembramento e 120 multe ai titolari di attività commerciali per non osservato le prescrizioni. L’attività di controllo e contenimento del contagio Covid ha visto impegnato il personale di polizia sia nelle zone della movida sia nella gestione della piazza durante le manifestazioni di protesta di questo autunno. Aumentati del 50% gli avvisi orali emessi dal Questore: una misura di prevenzione ampiamente utilizzata come deterrente per scongiurare fenomeni di assembramento. Interessata dalla prevenzione del contagio Covid anche l’attività della polizia amministrativa che ha registrato l'emissione di multe pari a 50mila euro per il mancato rispetto delle disposizioni contenute nei Dpcm nei confronti di 63 titolari di esercizi e la sospensione delle attività per un totale di 189 giorni.