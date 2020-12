Auto: Unrae, urgente accelerare rinnovo parco circolante

"Il settore dell'auto si sta avvitando in una situazione di crisi drammatica, che rischia di trascinare con sé migliaia di posti di lavoro (ne sono a rischio ben 30.000) e mancati incassi per l'erario da un settore cardine che contribuisce con circa 80 miliardi di euro l'anno". È il commento di Andrea Cardinali, direttore generale dell'Unrae, l'associazione delle case automobilistiche estere. "Stiamo seguendo con grandissima attenzione - spiega - la discussione sulla prossima Legge di Bilancio e auspichiamo l'approvazione di incentivi per promuovere il ricambio del nostro parco circolante. In caso contrario si vedranno circolare sulle strade ancora per molti anni vetture insicure e con motori vetusti, fortemente inquinanti. Gli effetti positivi di un piano incentivi, come quelli in vigore per pochi mesi quest'anno, sarebbero evidenti sia sul piano economico e occupazionale, sia per l'Erario grazie ai ritorni di Iva e altre imposte, sia per il raggiungimento degli obiettivi di riduzione delle emissioni. In Italia l’età media delle auto in circolazione supera gli 11 anni, ben lontana dagli 8 anni del Regno Unito, i 9 della Francia e i 9,5 della Germania, ed è aumentata di ben 4 anni negli ultimi 13. Parallelamente - conclude Cardinali - è auspicabile incentivare un'ampia diffusione delle infrastrutture di ricarica elettrica per avvicinarci all'obiettivo indicato per il 2030 dalla Commissione Europea di avere 30 milioni di vetture a emissioni zero".