Covid, si riducono i contagi in Piemonte, ma ancora 80 morti

Oggi l’Unità di Crisi della Regione Piemonte ha comunicato 883 nuovi casi di persone risultate positive al Covid-19, pari a al 5,1 % dei 17.249 tamponi eseguiti. Degli 883 nuovi casi, gli asintomatici sono 419, pari al 47,4%. I casi sono così ripartiti: 324 screening, 390 contatti di caso, 169 con indagine in corso; per ambito: 161 RSA/Strutture Socio-Assistenziali, 50 scolastico, 672 popolazione generale.

I ricoverati in terapia intensiva sono 240 (-17 rispetto a ieri). I ricoverati non in terapia intensiva sono 3.597 (- 101 rispetto a ieri). Le persone in isolamento domiciliare sono 41.706. I tamponi diagnostici finora processati sono 1.819.188 (+ 17.249 rispetto a ieri), di cui 871.067 risultati negativi.

Sono 80 i decessi di persone positive al test del Covid-19 che fanno salire il totale a 7.382. I pazienti guariti sono complessivamente 136.345 (+3.363 rispetto a ieri).