Migranti: Fassino, serve patto Europa-Africa

"Sulle migrazioni è tempo di uscire dall'emergenza. Servono approcci bilaterali tra paesi di origine e di destinazione e approcci multilaterali, a partire da una nuova strategia europea che superi il Regolamento di Dublino, ridefinendo regole e princìpi a cui ogni nazione riconduca strategie e comportamenti. E in questo quadro l'Italia avanzi la proposta di un Euro African Migration Compact sottoscritto da Unione europea e Unione Africana per una gestione condivisa delle migrazioni". Lo scrive oggi Piero Fassino, presidente della Commissione Esteri della Camera sul quotidiano Avvenire in occasione della Giornata internazionale dei migranti. "Le migrazioni - continua Fassino - si sono imposte nell'agenda politica internazionale, però una seria politica impone un salto di qualità e l'attivazione di strumenti che consentano di gestire i diversi profili migratori: flussi determinati da guerre, da ragioni economiche, i minori non accompagnati. E contemporaneamente esiste - prosegue - un fronte interno al tema: l'accoglienza, l'inserimento, l'integrazione, i diritti di cittadinanza. Per questo se si prende sul serio lo spirito della Giornata dedicata ai migranti va rimesso in moto l'iter della legge Ius culturae. Una società inclusiva - conclude - è una ricchezza di cui possono beneficiare tutti".