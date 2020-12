Scuola: sindacati Piemonte, su riapertura perso tempo prezioso

"L'obiettivo della riapertura della scuola in presenza, con le necessarie garanzie di sicurezza del personale e degli studenti, può essere raggiunto solo se si procede a un esame dei problemi, utile ad individuare le soluzioni più appropriate. In tal senso si è già perso tempo prezioso". Così i segretari generali di Cgil, Cisl e Uil Piemonte Pier Massimo Pozzi, Alessio Ferraris e Gianni Cortese, in un documento condiviso sulla riapertura delle scuole. "Per costruire un serio piano del trasporto scolastico - spiegano i sindacati piemontesi - servono dati omogenei dei bacini di utenza, numeri precisi degli studenti che utilizzano i mezzi pubblici, fasce orarie, tratte percorse, con soluzioni diverse per le aree metropolitane, i capoluoghi di provincia, i comuni di media e piccola dimensione. Già nel mese di luglio avevamo chiesto un raccordo tra Assessorato ai Trasporti e Direzione scolastica regionale, senza ottenere risposte". I sindacati chiedono inoltre di "riconoscere il giusto ruolo alle autonomie scolastiche, per fare sintesi dei problemi della comunità scolastica e per modulare i profili orari possibili". Poi, a proposito dei protocolli per la gestione dei casi di positività al Covid, "bisogna avere chiare indicazioni e punti di riferimento in ogni Asl per i casi di positività, le quarantene, l'isolamento fiduciario e le metodologie di tracciamento più appropriate, metodologie che potrebbero essere adottate non solo nelle scuole, ma in tutti i luoghi di lavoro in cui si concentrano molte persone per molte ore al giorno, in modo da poter limitare i rischi di contagio".