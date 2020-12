Covid: Camera Commercio, 30% imprese perdite un terzo del capitale

Uno studio della Camera di Commercio di Torino basato su 43.005 bilanci da società di capitale con un patrimonio netto finale positivo a fine 2019, evidenzia che "il 34% rischia nel 2020 perdite superiori a 1/3 del patrimonio netto per complessivi 5,2 miliardi, con un fabbisogno minimo di nuovo capitale equivalente ad almeno 1,75 miliardi." Le imprese che potrebbero perdere tutto il patrimonio netto, da ricostituire integralmente, sarebbero 8.003. Le loro perdite sommerebbero 2,9 miliardi e il fabbisogno minimo di capitale sarebbe di 1,6 miliardi nel 2021. La situazione migliorerebbe tenendo conto dei ristori, ma non si risolverebbe comunque il problema. "La recessione - commenta Dario Gallina, presidente dell'ente camerale - non ha riguardato tutte le società di capitale nello stesso modo. Non ha quasi toccato il settore agroalimentare, ma ha fortemente interessato i settori della moda, del commercio, del turismo, dei servizi, della cultura e dello sport. Proprio perché è stata una recessione non omogenea, l'impatto sui patrimoni aziendali del Covid non può essere stimato a livello macro. Con questa indagine sui singoli bilanci però si può simulare l'ordine di grandezza della sotto-patrimonializzazione e quindi del capitale fresco necessario nel 2021". "Il tessuto imprenditoriale piemontese - aggiunge Vladimiro Rambaldi, presidente del Comitato Torino Finanza, che ha collaborato all'indagine - è composto solo al 21,2% di imprese di capitale: ne consegue che il restante 78,8%, società di persone senza obbligo di deposito del bilancio, non viene conteggiato. La stima del totale generale delle imprese a rischio è da capogiro. Occorre agire subito e con decisione".