Natale: Cirio, se altre chiusure subito ristori dal Governo

"Comprendiamo il senso di responsabilità che è necessario avere, però dobbiamo anche comprendere che quando parliamo di economia parliamo di vita economica di tante aziende e tante persone. Per cui se il Governo deciderà per un'ulteriore stretta immediatamente metta mano ai ristori". A sollecitarlo, a margine della presentazione delle misure per le strutture residenziali, il presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. "Perché molto spesso - aggiunge - i ristori sono annunciati ma non concretizzati nei tempi rapidi che invece necessitano".