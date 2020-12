Ferrovie: Avetta (Pd), Sfm1 diventi una metropolitana

La Sfm1 Rivarolo-Torino-Chieri, con il passaggio da Gtt a Trenitalia che si concretizzerà il primo gennaio, "dovrà diventare una vera e propria metropolitana per unire parte rilevante del territorio del torinese". Lo sostiene il consigliere regionale del Pd , Alberto Avetta, che ieri ha partecipato all'incontro di Rivarolo tra Trenitalia e i sindaci della zona. "Il passaggio di gestione è molto positivo ma restano da definire alcune questioni, innanzitutto quella relativa al passaggio dei dipendenti da Gtt a Trenitalia - aggiunge Avetta - così come il destino delle officine di Rivarolo, insieme a quello dei meccanici cui è affidata la manutenzione degli autobus, e le tempistiche per i lavori di ammodernamento del nodo di Settimo e di elettrificazione della Rivarolo-Pont. Attendiamo fiduciosi ma di certo in Regione continueremo a svolgere il nostro ruolo di controllo e di pungolo propositivo".