LOTTA DI CLASSE

Scuola, riapertura a rischio

Con una lettera al Prefetto, i sindacati criticano il piano della Regione Piemonte per riprendere le lezioni in presenza alle medie e superiori. "Ripresa non prima dell'11 gennaio, no ai doppi turni"

Criticità nella gestione dei doppi turni all’interno delle scuole, un piano trasporti da rivedere e la ripresa delle lezioni in presenza da assicurare solo per il 50 per cento degli studenti e non del 75 per cento come previsto nel piano della Regione Piemonte. Dopo i presidi dell’Anp, anche i tre sindacati confederali – Cgil, Cisl e Uil – bocciano il programma predisposto dall’assessore regionale Marco Gabusi per riaprire le scuole medie e superiori. Tutte le loro perplessità sono contenute in una lettera inviata al prefetto Claudio Palomba nella quale ribadiscono le loro posizioni, già emerse durante i tavoli provinciali di queste settimane.

“Chiediamo di programmare la ripresa delle lezioni in presenza solo dopo la loro completa riorganizzazione (partecipata anche da studenti e famiglie), quantomeno a partire dall’11 gennaio” scrivono i segretari regionali di Flc Cgil, Luisa Limone, Uil Scuola, Diego Meli, e Cisl Scuola, Maria Grazia Penna. Inoltre rispetto a quanto prospettato da piazza Castello si chiede che “non si imponga la programmazione di due diversi orari di ingresso”. Secondo i rappresentanti dei lavoratori infatti l’ingresso per una parte degli studenti alle 9,30 provocherebbe problemi “per l’organizzazione interna”, disagi alle famiglie “nel conciliare il loro tragitto casa-lavoro”, difficoltà “per le numerose attività laboratori ali pomeridiane” e infine maggiori costi dettati dalla necessità di “garantire il riscaldamento prolungato delle scuole”.

Inoltre, secondo i sindacati “l’eccessivo ritardo nella conclusione delle attività scolastiche, che potrebbero protrarsi per alcuni istituti anche fino alle ore 19, avrà una ricaduta sull’attività didattica in presenza, con grave compromissione del processo di apprendimento degli studenti, sull'orario di rientro degli studenti alle loro abitazioni, che risulterebbe difficoltoso in caso di mancata riprogrammazione degli orari e di mancato potenziamento dei mezzi di trasporto in orari pomeridiani, anche in modo integrato con le province limitrofe, sulla gestione di un adeguato tempo da dedicare allo studio domestico di tutti gli alunni, con conseguente grave compromissione dell’apprendimento, con particolare riferimento agli studenti in condizione di maggior fragilità e con bisogni educativi speciali”.

Chiedono inoltre di valutare la possibilità che la popolazione scolastica all’interno delle scuole possa essere inferiore al 75% poiché “alcune istituzioni scolastiche, per carenza di spazi di ampiezza adeguata, nell’impossibilità di garantire le prioritarie misure di distanziamento prescritte, non potranno raggiungere il 75% di presenza scolastica degli studenti, pena la violazione delle norme di sicurezza” del Governo. Insomma, il rischio è che per aderire al programma della Regione si trasgredisca al Dpcm, almeno secondo i sindacati.

“Vorremmo inoltresuggerire ai tavoli presso le Prefetture – si conclude la lettera – di valutare inoltre ogni possibile iniziativa per prevenire e contrastare gli assembramenti in orario extra-scolastico che giovani e ragazzi mettono spontaneamente in atto, in modo del tutto lecito e al limite anche comprensibile, ma costituendo innegabili e provate occasioni di contagio”.