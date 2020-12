Piazza S. Carlo: difesa, questore non è responsabile

"Al questore Angelo Sanna sono state mosse accuse che non riguardano la sua sfera di competenza". Lo ha detto l'avvocato Roberto Macchia, che oggi è intervenuto insieme alla collega Simona Grabbi in difesa di Sanna alla ripresa del processo per i fatti di piazza San Carlo. La sera del 3 giugno 2017, nel corso di una proiezione su maxischermo della finalissima di Champions League tra Juventus e Real Madrid, una serie di ondate di panico fra i tifosi provocarono una ressa costata 1.600 feriti e, in seguito, la morte di due donne. Sanna, all'epoca alla guida della questura, compare fra gli imputati insieme alla sindaca, Chiara Appendino. "Le accuse - ha affermato Macchia - si riferiscono alla safety, alla salvaguardia delle persone, ma i compiti di un questore sono di provvedere alla security, alla sicurezza complessiva di un evento sotto il profilo dell'ordine pubblico. Della safety si devono occupare altri organi, come per esempio la commissione provinciale di vigilanza". Macchia ha sottolineato che fu proprio il questore a ordinare, data la quantità di gente presente in piazza, di non fare entrare più nessuno.