Meteo: giornata grigia con cieli nuvolosi o coperti

A Torino oggi, sabato 19 dicembre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 8°C, la minima di 4°C, lo zero termico si attesterà a 1574m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sudovest, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: si avvicina un'area di bassa pressione sull'Europa occidentale che convoglia correnti più umide sulle regioni di Nord Ovest. Molte nubi ovunque salvo ancora qualche schiarita tra Alpi e Val d'Aosta, con tendenza a cieli coperti e qualche pioggia sulla Liguria, in intensificazione ed estensione anche a parte del Piemonte dalla sera. Clima non troppo freddo e assenza di gelate.