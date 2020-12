Novara: alloggi fatiscenti, blitz delle forze dell'ordine

Degrado, sovraffollamento, impianti allacciati irregolare e pericolosa. È la situazione trovata dalla polizia nel corso di una serie di controlli in due palazzine a Novara, nella zona della stazione ferroviaria, abitate in prevalenza da stranieri. All'operazione hanno preso parte anche la guardia di finanza, la polizia locale e i vigili del fuoco. Due appartamenti sono stati messi sotto sequestro, due persone sono state denunciate e un inquilino italiano è stato arrestato in flagranza per furto di energia elettrica. Nel corso dell'intervento sono state visitate 35 unità abitative. In undici sono state riscontrate condizioni di sovraffollamento.