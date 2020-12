Dl Natale: Confartigianato, imprese non sono interruttori

"Nell'ultimo Decreto non vediamo solo manifestarsi l'anima anti-imprenditoriale del Governo, che ignora cosa significhi alzarsi la mattina per aprire bottega, ma c'è la chiara volontà di additare ristoratori, pasticcerie, rosticcerie e gelaterie come i principali responsabili della diffusione del virus". Lo afferma Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, secondo cui "il mondo delle imprese artigiane lavora prevalentemente nel periodo natalizio, e se viene meno questa finestra molte di loro possono dire addio a buona parte del fatturato dell'intero anno". "Dall'inizio della pandemia alle categorie produttive è stato chiesto un grande sforzo di responsabilità - ricorda De Santis -: abbiamo chiuso per tre mesi e investito per mettere in sicurezza luoghi di produzione e di vendita, abbiamo nuovamente richiuso, poi riaperto e ora, fuori tempo massimo, ci chiedono di richiudere al pubblico, come se le imprese legate al food e alla ristorazione fossero interruttori".