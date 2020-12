Enti locali: morto Carrara, ex presidente Comunità Valsesia

E' morto dopo una lunga malattia all’età di 66 anni Pierangelo Carrara, ex sindaco di Boccioleto (Vercelli) e per sei anni, dal 2009 al 2015, presidente della Comunità Montana Valsesia. La notizia ha destato profondo cordoglio tra gli amministratori locali, dato che in carriera ha ricoperto diversi incarichi politici, tra cui un ruolo nel direttivo dell'Uncem piemontese. "Un uomo semplice e meraviglioso - scrive la Provincia di Vercelli sulla pagina Facebook - che amava profondamente la sua terra. La nostra comunità, la Valsesia e la nostra Provincia ora sono in lutto". "Persona eccezionale, dal cuore d'oro, amico sincero", scrive il sindaco di Borgosesia Paolo Tiramani, mentre Marco Bussone, presidente Uncem, dove Carrara ricoprì ruoli direttivi, lo ricorda come "una grande figura, esempio per tanti, che ha fatto la storia di Unione delle comunità montane, delle valli, dei territori uniti".