Covid: in Piemonte 29 decessi e 890 nuovi contagi

Sono 890 i nuovi casi di positività al Covid registrati in Piemonte. Si tratta del 10,4 % degli 8.544 tamponi eseguiti, di cui 3.275 test antigenici. Gli asintomatici sono 393, pari al 44,1 %. Sessantuno sono emersi dopo test antigenico. Dall’inizio dell’epidemia il totale sale a quota 192.373. I decessi comunicati dall’Unità di crisi sono 29, di cui quattro avvenuti oggi. Il totale è ora di 7.528. Calano (- 13) i ricoveri in terapia intensiva, che sono 221, e quelli in altri reparti (-48 per un totale di 3.389. Le persone in isolamento domiciliare sono 37.497. Quanto ai tamponi, la Regione comunica che quelli processati finora sono 1.867.047 (+ 8544 rispetto a ieri).