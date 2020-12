Centrale del Latte affitta milk&diary da Newlat Food

Centrale del Latte d'Italia ha preso in affitto da Newlat Food, con un investimento fisso di 2 milioni e una componente variabile pari all'1,5% del fatturato del trimestre di riferimento, il ramo d'azienda milk & diary, per un fatturato totale e un Ebitda attesi per l'esercizio 2020 che dovrebbero superare, rispettivamente, 100 milioni e 10 milioni di euro. L'operazione, si legge in un comunicato congiunto delle due aziende, consentirà l'integrazione dei rispettivi impianti industriali e la generazione di sinergie di costo, di approvvigionamento, nonché lo scambio di know-how industriale tra le due società. In questo modo, prosegue la nota, Centrale del Latte d'Italia, assumerà, sia sotto il profilo strutturale che operativo, il ruolo di leader nel settore lattiero-caseario in Italia, con una prospettiva di sviluppo rivolta ai principali mercati europei e con benefici strategici per gli azionisti e tutti gli stakeholders. Le attività del ramo d'azienda in oggetto sono svolte attraverso gli stabilimenti di Reggio Emilia, Salerno e Lodi, nonché attraverso i depositi di Reggio Emilia, Lodi, Roma, Eboli, Pozzuoli e Lecce.