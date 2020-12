Torino: Lavolta (Pd), primarie per uscire da pantano totonomi

Le primarie "per uscire dal pantano del totonomi". A sollecitare di procedere con la consultazione per la scelta del candidato sindaco del centrosinistra è uno dei candidati, il consigliere Pd Enzo Lavolta. "Torino - osserva Lavolta - esce da un quinquennio di stenti, di mala politica e approssimazione, cinque anni in cui i cittadini sono stati tenuti in soffitta. Tergiversare ancora sulle primarie significa allargare questa voragine tra amministrazione e politica. Si continua a parlare di nome condiviso, di ricerca di una rappresentanza comune, come se la sconfitta del 2016 non fosse mai avvenuta, come se i torinesi non ci avessero detto che la sintesi deve essere trovata con loro". Per questo Lavolta ribadisce la sua disponibilità a "mettere a disposizione la piattaforma digitale che ho scelto per la raccolta delle firme e per le primarie online, una possibilità che renderebbe Torino capofila di partecipazione in tutta Italia"