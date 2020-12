Manovra: Vietti, 15mln al tessile grande risultato per Biella

"Un primo doveroso e sentito ringraziamento va all'onorevole Pella che con un impegno non scontato, ha segnato un grande risultato per tutto il territorio". Il presidente dell'Unione Industriale di Biella, Giovanni Vietti, commenta così l'emendamento che stanzia 15 milioni di euro per il tessile biellese. "La nostra industria tessile sta attraversando una congiuntura senza precedenti ed è stata fra i settori economici più colpiti dalle conseguenze della pandemia - sottolinea Vietti -. Grazie a queste risorse importanti è possibile immaginare una strategia di rilancio concreta, che possa dare nuova linfa all'industria che caratterizza il nostro distretto e che rappresenta ancora il cuore manifatturiero del Biellese. Una strategia che deve avere come obiettivo quello di riconquistare la leadership del settore investendo in competenze, ricerca e un diverso modo di 'essere tessili'".