VERSO IL 2021

La bolla (scoppiata) del civismo, "adesso tocca alla politica"

I partiti non possono continuare a rifugiarsi dietro ai candidati della cosiddetta società civile. In particolare nel centrosinistra e a Torino dove spetta al Pd definire una proposta di governo. A destra il "mascheramento" della Lega. L'analisi del sociologo Cepernich

Quando a Domenico Carpanini veniva prospettata l’esigenza di attingere dalla cosiddetta società civile degli Zich, delle Christillin, dei Grande Stevens, le nuove leve cui affidare l’amministrazione cittadina, era solito replicare con una domanda: “Io sono forse incivile?”. Il Carpa era un politico puro (e di razza) e gramscianamente alla politica riconosceva il primato, inteso non come imposizione dirigistica sulla società ma quale praxis che sa rappresentare e coniugare la varietà degli interessi e dei bisogni in campo in un’azione di governo complessiva. E i partiti ne erano non tanto il fulcro ma lo strumento fondamentale. Altra epoca, certo. Eppure oggi come allora a Torino c’è un centrosinistra che s’interroga tra l’opzione civica e quella politica per vincere le elezioni e tornare a guidare una città in perenne transizione tra un passato ferrigno e un futuro incerto. Per il sociologo Cristopher Cepernich, professore all’Università subalpina e studioso del rapporto tra media e politica, “l’opzione civica nel centrosinistra semplicemente non esiste”. Una tesi ancor più avvalorata dalle tensioni che avvolgono quel variegato rassemblement di comitati e associazioni nato con l’ambizione (o forse la velleità) di rigenerare un’area politica pigra, in crisi di senso più che di consenso, dove il Pd pare sfuggire al ruolo di forza propulsiva dell’alleanza che gli elettori, in vero, continuano ad affidargli.

Professor Cepernich cosa vuol dire che “l’opzione civica nel centrosinistra non esiste”?

“Vuol dire che se andiamo a guardare bene le persone che animano questi laboratori civici non sono utili ad ampliare il perimetro politico del centrosinistra. Sono in realtà esperienza post-politiche, personalità già impegnate all’interno della politica cittadina, già candidate ed elette che hanno avuto o hanno tutt’ora ruoli amministrativi. Dunque qual è la novità?”.

Cepernich non li cita direttamente ma è chiaro il riferimento a esponenti come Francesco Tresso, capogruppo in Sala Rossa della lista civica che nel 2016 sostenne Piero Fassino e oggi anima di Capitale Torino, oppure Mario Giaccone, consigliere regionale al suo secondo mandato sotto le insegne del Monviso, o ancora Gianguido Passoni, promotore di Progetto Torino dopo la sua lunga militanza nei partiti della sinistra, consigliere comunale e assessore in quasi tutto il ventennio che va da Valentino Castellani allo stesso Fassino. Attorno a loro poi c’è un sottobosco di professionisti, imprenditori, docenti universitari, manager che sono stati in vario modo coinvolti nelle passate amministrazioni, con incarichi, consulenze, collaborazioni. Il radicale Silvio Viale li canzona: “È la salotteria civica”.

Nulla di nuovo dunque?

“Tutte persone che avrebbero votato comunque Pd o partiti affini. Non c’è il valore aggiunto. Non ci sono istanze nuove da sottoporre al dibattito pubblico, solo tante discussioni eteree e generici appelli all’unità puntualmente seguiti da polemiche e rotture”.

“Non ci sono personalità in grado di catalizzare progettualità. Al di là di qualche circolo autoreferenziale compreso tra i Murazzi e Crocetta”, sono parole sue...

“Certo, forse sono stato poco delicato ma il succo è quello. La cosiddetta zona Ztl è già in gran parte un elettorato progressista. Qui invece manca la voce dei quartieri. Dove sono i portavoce di Santa Rita o Barriera? La città, paradossalmente, è sparita dal dibattito pubblico”.

Ma allora perché per un partito è così difficile individuare al proprio interno il suo alfiere?

“Perché dietro alla retorica del candidato civico c’è un non detto: cioè che la candidatura politica è meno appetibile e che i cosiddetti civici sarebbero meglio dei politici. Un pregiudizio che ci portiamo dietro da Tangentopoli. I voti, però, dicono che c’è uno spazio di rappresentazione politica consolidato, che è andato in crisi nel 2016 ma che oggi esiste ed è forte: il Pd è stato il primo partito a Torino alle europee del 2019 e alle regionali dell’anno prima. Ed è ora che rivendichi questo ruolo, trainando la coalizione.

Come?

“La politica deve essere meglio della società civile. Può farlo attraverso la competenza, introducendo il fattore generazionale e dando spazio a quella creatività giovanile che io ogni giorno vedo tra i miei allievi”.

Il centrodestra, almeno una parte, sembra voler puntare su un civico, l’imprenditore Damilano. Qual è il senso dell’operazione?

“Ecco lì abbiamo un esempio diverso: il partito trainante, la Lega, è particolarmente caratterizzato su posizioni radicali che attirano consenso nelle periferie ma rischiano di spaventare i principali stakeholders della città. Di qui la scelta di puntare su un imprenditore noto, ben inserito nel Sistema Torino, che può offrire a quel mondo tutte le garanzie necessarie”.

Mutatis mutandis sembra l’operazione Appendino.

“Infatti ritengo l’esperienza del Movimento 5 stelle l’unica autentica proposta civica emersa negli ultimi decenni: una grande forza propulsiva dal basso che attraverso tanti giovani (e non solo) ha saputo imporre nuovi temi al dibattito politico e conquistarsi uno spazio. Il M5s è la sublimazione di quel concetto, al netto di ogni giudizio di merito”.