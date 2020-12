Meteo: nubi basse e banchi di nebbia in diradamento

A Torino oggi, martedì 22 dicembre, nubi basse e banchi di nebbia in diradamento sino a cieli parzialmente nuvolosi al pomeriggio; tornano le nubi in serata, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 10°C, la minima di 3°C, lo zero termico si attesterà a 3236m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: un campo di alta pressione favorisce condizioni di tempo stabile e asciutto su gran parte delle regioni di Nord ovest, ma con molta umidità nei bassi strati che manterrà presente una diffusa nuvolosità su gran parte delle pianure piemontesi, nonché sulla Liguria. Su quest'ultima possibilità anche di deboli pioggerelle a carattere intermittente. Venti deboli. Clima non freddo per il periodo.