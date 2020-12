MONTECITORIO

Emendamento cucito su misura, contributi ad aziendam per Pella

Il deputato biellese di Forza Italia presenta e riesce a far approvare uno stanziamento da 15 milioni a sostegno del settore tessile, particolarmente colpito dalla crisi. Lui (e le sue aziende di famiglia) ne sanno qualcosa. Alla faccia del conflitto di interessi

Dalle leggi ad personam agli emendamenti ad aziendam. Come si cambia, per non morire e se possibile vivere meglio, nel centrodestra. Con alle spalle i lunghi anni in cui Silvio Berlusconi venne accusato, non sempre a torto, dagli avversari di farsi confezionare dai suoi norme su misura come un doppiopetto di Caraceni, discepoli e alleati del Cav disegnano un presente e un futuro in cui, al contrario di allora, agiscono in proprio senza neppure una parvenza di improbabile casualità a mascherare provvedimenti di cui godere, insieme a una platea più o meno vasta, sono proprio loro.

L’ultimo, solo in ordine di tempo, è l’ormai eterno rampante Silvio Boy biellese Roberto Pella, collezionista di incarichi – dall’Anci ad Unioncamere, dal Lions al Panathlon – al quale ha finalmente aggiunto alle ultime elezioni anche quello di parlamentare, in virtù del quale siede in commissione Bilancio. Ma è pure, il nostro, un affermato imprenditore nel settore simbolo e traino della sua provincia. E proprio al tessile è dedicato l’emendamento che Pella ha presentato, vedendolo poi approvato, e che stanzia 5 milioni di euro per ciascuno dei prossimi tre anni. I fondi, come spiega con evidente soddisfazione il deputato, saranno attribuiti all’Unione Industriale Biellese a tutela della filiera e per le attività di ricerca e sviluppo del settore. Tra cui figurano, non a caso anche le aziende di famiglia di Pella stesso. Lui si dice certo che il suo territorio, che vanta la più alta e rinomata concentrazione di aziende del settore al mondo, saprà rilanciare il made in Italy attraverso piani di sviluppo trainanti per il tessile e, in generale, per tutto il Paese”. E ci mancherebbe. Pronta la risposta dei colleghi (industriali) che in una nota dell’Unione di Biella rammentano con nome scritto in grassetto e ringraziamento del presidente l’artefice (e beneficiario) della norma. Nel suo caso e forse non proprio per caso ad aziendam.

Un modello che tira come una collezione pret a porter e cresce come le margherite in primavera nel centrodestra piemontese, dove prima dell’azzurro biellese a cimentarsi negli emendamenti su misura era stato un leghista, il deputato novarese Marzio Liuni soit disant “giardiniere, il mestiere più bello del mondo”. E non deve dirlo certamente al Cav visto che è nota la sua passione per fiori e piante. Come quelle che vengono coltivate nei “Vivai Liuni e Greppi”, in provincia di Novara e nei terreni della “Nova Verde srl” di cui il parlamentare possiede una parte.

Come nell’emendamento di Pella, anche in quello di Liuni si mettono le mani avanti per i prossimi tre anni, prevedendo per quel periodo la possibilità di detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 500 euro annui per unità immobiliare a uso abitativo, per l'acquisto di fiori e piante da interno. Un aiuto importante a un settore, uno dei moltissimi, che soffre la crisi. E che, guarda caso, è anche l’attività di colui che l’emendamento lo ha presentato. Come sono lontani i tempi il cui il Cav mandava avanti i suoi. Adesso ci mettono la firma, rigorosamente la prima, sugli emendamenti ad aziendam. La loro.