Covid: Rsa rifiuta stanza abbracci, Pd chiede dimissioni cda

Il Pd di Vercelli ha lanciato una petizione su change.org per chiedere le dimissioni del Cda della casa di riposo di piazza Mazzini, dopo che la maggioranza dei consiglieri ha rifiutato la donazione di una Stanza degli abbracci da parte del benefattore vercellese Carlo Olmo. Il Pd stesso aveva avanzato una mozione in Consiglio comunale con l'ipotesi di creare nella Rsa un luogo in cui ospiti e pazienti si potessero abbracciare, ma la proposta era stata bocciata con i voti di Lega e Fratelli d'Italia. "Dalla lettura del verbale della riunione del Cda - sostiene il Pd - è emerso come la scelta di non accettare la donazione di Olmo sia stata dettata da logiche politiche assunte dai rappresentanti di Lega e Fratelli d'Italia, allineatisi alle posizioni prese dai rispettivi partiti in Consiglio comunale. I pareri tecnici sulla fattibilità di poter installare uno spazio in grado di facilitare il contatto fisico tra ospiti e parenti erano positivi". Lo stesso Olmo incassa intanto i ringraziamenti dalla sindaca di Torino, Chiara Appendino, per la donazione di una Stanza al Regina Margherita, e del sindaco leghista di Gattinara, Daniele Baglione, per un'analoga struttura regalata alla Rsa della città.