Torino rifà "trucco" a piazza Castello, nuova illuminazione

Nuova illuminazione architettonica a Led per piazza Castello, nel cuore di Torino. Realizzata da Iren Smart Solutions su incarico della Città di Torino, migliora la resa artistica della luce, con un risparmio energetico di oltre il 50%. In tutto si tratta di 222 fonti di luce, che verranno accese per la prima volta questa sera, con 170 apparecchi nuovi e il completamento dell'illuminazione decorativa del Teatro Regio. "L'adeguato sistema di illuminazione degli edifici e dei monumenti che si affacciano sulla piazza esalterà e valorizzerà le loro qualità culturali e artistiche un nuovo intervento improntato a criteri di innovazione e sostenibilità", commenta la sindaca Chiara Appendino. "Questi interventi dimostrano come un uso sapiente della luce possa generare positivi effetti artistici ed ambientali - aggiunge il presidente di Iren, Renato Boero - ed è un'ulteriore testimonianza di come Iren sia attenta alla valorizzazione del patrimonio artistico e culturale delle città". Dodici gli apparecchi dedicati alla Casaforte degli Acaja di Palazzo Madama, mentre la restante parte dell'edificio sarà oggetto di un successivo intervento al terminati dei lavori di restauro in corso, 40 quelli per la chiesa di San Lorenzo.