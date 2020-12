CINQUE CERCHI

Olimpiadi infinite, il Governo allunga la vita all'Agenzia

Che ci sia la destra o la sinistra, il Pd o il M5s al potere, per l'immarcescibile commissario Arcidiacono i Giochi non finiscono mai. E così, anche quest'anno, il Milleproroghe prolungherà la vita di una struttura che nessuno sa più a cosa serva

Come le accise per la guerra di Etiopia o il disastro del Vajont, che continuano a distanza di decenni qunado addirittura di oltre un secolo continuano a gravare sulle tasche degli italiani. A ormai quattordici anni dalla fine delle Olimpiadi, il Governo si appresta a varare l’ennesima proroga per l’Agenzia Torino 2006, un dinosauro istituzionale costituito nel 2000 per realizzare gli impianti olimpici e poi, di anno in anno, tenuto in vita per gestire il post-olimpico.

Ormai, però, i palazzetti sono stati tutti affidati, con i risparmi dei Giochi, la Fondazione XX Marzo sovrintende alla riqualificazione degli impianti, anche gli ultimi contenziosi ormai sono stati risolti e i Giochi restano un’eco lontana. Ma l’Agenzia, quella resta. E con lei, l’immarcescibile commissario Mimmo Arcidiacono, classe di ferro 1944, in sella sin dalla sua costituzione, ultimo custode dell'eredità olimpica. Per lui le Olimpiadi non finiscono mai.

È l’unico che ancora ci campa a Torino, assieme a un pugno di funzionari che lo assistono negli uffici di via Po, tra ricordi gloriosi e antichi cimeli. A cosa serva ancora questa struttura? Nessuno lo sa. Anche quest’anno, però, come tutti quelli passati, il Milleproroghe garantirà all’agenzia ancora un anno di gestione commissariale. Insomma, mentre Torino dovrà accontentarsi di assistere da spettatrice ai Giochi di Milano-Cortina, sotto la Mole si vive di ricordi del tempo che fu.