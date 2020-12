Meteo: cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti

A Torino oggi, mercoledì 23 dicembre, giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi, non sono previste piogge. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 9°C, la minima di 6°C, lo zero termico si attesterà a 3111m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Sud, al pomeriggio deboli e proverranno da Nord-Nordest. Nessuna allerta meteo presente. Piemonte: la pressione diminuisce favorendo l'arrivo di aria più umida che determina un rapido aumento delle nubi, sino a cieli molto nuvolosi dal pomeriggio. Nello specifico sulle Alpi settentrionali nubi sparse, a tratti più compatte nel pomeriggio, alternate a schiarite per l'intera giornata; su pedemontane, Alpi occidentali e Alpi meridionali nubi sparse alternate a schiarite per l'intera giornata; sulle pianure occidentali giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi; sulle pianure orientali giornata grigia con cieli molto nuvolosi o coperti e deboli piogge serali. Venti molto deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione a settentrionali; Zero termico nell'intorno di 3050 metri.