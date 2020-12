VERSO IL 2021

"Il Pd non è un call center, non si sceglie il sindaco con un sondaggio"

Il senatore Laus boccia l'idea del partito piemontese di individuare il candidato del centrosinistra attraverso una rilevazione demoscopica. "Proposta irresponsabile e sconclusionata che trasforma la politica in una trasmissione della De Filippi"

“Roba da pazzi. Non siamo mica un call center”. Il primo a dissociarsi dalla proposta del sondaggio per individuare il candidato del centrosinistra a sindaco di Torino è il senatore Mauro Laus. L’idea è stata partorita dal segretario regionale dem Paolo Furia che ne ha discusso ieri con gli altri componenti della direzione: affidare a una società demoscopica la scelta di chi dovrà essere a sfidare Lega e alleati sotto la Mole. “A questo punto chiudiamolo il partito e mettiamoci un call center” sbotta il senatore di Torino che rincara la dose: “Così fallisce la politica e trionfa il marketing, mentre la nostra credibilità finisce sepolta sotto un metro di imbarazzo”. E ancora: “Mi rifiuto di dare il mio benestare al talent scout dei candidati, qualcosa che trasforma la formazione politica, cui ho dato i miei anni migliori, in una trasmissione della De Filippi. Ostacolerò con tutte le mie forze questa irresponsabile e sconclusionata proposta”. Una critica che accoglie il consenso di numerosi quadri e militanti, tra cui uno dei più significativi è di certo quello di Ernesto Dalle Rive, presidente di Novacoop e uomo forte del sistema economico piddino: “Complimenti un pensiero preciso e puntuale che condivido”, scrive in calce al post di Laus.

La cosa non piace neppure agli alleati, a partire dal radicale Silvio Viale che pare non prendere troppo sul serio la proposta e il suo autore: “Un sondaggio? Magari anche un test, dei quiz, la presentazione di un programma ed un esame orale tipo Talent Mayor. Sono pronto a fare il commissario: anzianità, saggezza ed esperienza non mi mancano. Ma che non siano primariette da salotto”.

Lo scontro nel Pd si infiamma e il destinatario dell’attacco replica via social: “Lezioni a uno come me sul marketing che sostituisce la politica non ne prendo da nessun pulpito” (sic!). Così pare sgretolarsi la tregua interna con cui le diverse componenti hanno finora tentato di affrontare, in maniera più unitaria possibile, questa delicata fase: da una parte la sinistra zingarettiana, in cui milita Furia, che in alleanza con i cattodem di Stefano Lepri e Monica Canalis guidano il partito regionale e dall’altra l’area riformista (dagli ex renziani ai fassiniani) che controllano quello torinese.

Al vertice della Federazione del Pd subalpino si registra un certo fastidio per l’intemerata di Furia, soprattutto perché uscita nel giorno in cui il segretario Mimmo Carretta incontra la coalizione. Oggi sono in programma anche gli incontri con gli ultimi tre sindaci del centrosinistra – Piero Fassino, Sergio Chiamparino e Valentino Castellani – che starebbero concretamente valutando l’ipotesi di una investitura di Stefano Lo Russo quale loro successore. E forse, ragiona qualcuno, “a fronte di un quadro che sta evolvendo a suo sfavore la sinistra prova a mettere in atto le ultime manovre di disturbo”.

Ieri, proprio sullo Spiffero, il sociologo Cristopher Cepernich, docente universitario e studioso dei rapporti tra media e politica, aveva auspicato uno scatto d’orgoglio da parte della politica cittadina e del primo partito del centrosinistra di fronte alle sirene (e alle fallaci scorciatoie) di un civismo inconcludente. Dopo neppure ventiquattr’ore la pensata del sondaggio. Quando si dice avere le idee chiare.