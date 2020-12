Volontariato, da Vol.To erogazioni per 2,1 mln per il 2021

Il Centro Servizi per il Volontariato di Torino erogherà nel 2021 risorse per oltre 2,1 milioni di euro derivanti dal Fondo Unico Nazionale per 1,9 milioni e dai risparmi del 2019 per 246 mila euro. L'assemblea di Vol.To ha approvato la programmazione previsionale per il prossimo anno che prevede l'impegno a garantire gli stessi servizi anche nel difficile momento attuale. "Il nostro impegno - conferma il presidente, Gerardo Gatto - sarà quello di garantire ai volontari e alle loro associazioni lo stesso numero e qualità di servizi soprattutto in questo momento storico così difficile. L'emergenza sanitaria - prosegue - non ha fermato il mondo del Terzo Settore che si e' da subito attivato per dare aiuto e sostegno a coloro che vivevano situazioni di difficoltà, soprattutto a fronte di una situazione incerta e imprevedibile. La pandemia, oltre a essere un'emergenza sanitaria conclamata, ha avuto numerose ricadute sociali ed economiche in particolare per quanto attiene alle condizioni di povertà. Da qui la necessità di contribuire al rinsaldamento di una rete di solidarietà ancora più capillare e sistemica".