Torino: Consiglio, nel 2020 più interpellanze e meno delibere

Più interpellanze, dalle 268 del 2019 alle 412 di quest'anno, meno delibere approvate, da 123 a 109, aumento della percentuale di presenza, dall'87 al 91%, e della durata media delle sedute, da 4,8 a 6,9 ore. Sono alcuni dei dati dell'attività del Consiglio comunale di Torino nel 2020 illustrati nella tradizionale conferenza stampa natalizia, quest'anno in modalità online. Complessivamente si sono svolte 41 sedute, la maggior parte in videoconferenza a causa della pandemia, e sono state presentate 126 mozioni, 44 ordini del giorno, 5 question time e 106 richieste di comunicazioni, di cui 57 concesse. In aumento del 101% le visualizzazioni di Cittagorà e fra il 6 e il 9% i follower dei canali social della Città. In testa alla classifica dei consiglieri più presenti Viviana Ferrero (M5s), Raffaele Petrarulo (Sicurezza e Legalità), Andrea Russi (M5s) e Francesco Tresso (Lista civica per Torino) con 41 sedute. Fanalino di coda Deborah Montalbano (DemA) con 25 sedute.

"È stato un anno difficile – sottolinea il presidente della Sala Rossa, Francesco Sicari - che ha impattato anche sui lavori del Consiglio, ma la nuova modalità della videoconferenza ha permesso di aumentare la partecipazione, tanto che si sta valutando di mantenere anche in futuro la modalità mista per i Diritti di Tribuna". "Il 2020 ha segnato uno spartiacque nel funzionamento degli enti locali" aggiunge il vicepresidente vicario Enzo Lavolta che, quanto ai dati, evidenzia una "flessione preoccupante degli atti deliberativi approvati che ci si aspetterebbe di veder crescere in un momento delicato come questo, e un aumento di atti di indirizzo che difficilmente potranno essere verificati". La vicepresidente Viviana Ferrero sottolinea invece la "capacità dell'ente di essersi saputo adeguare alle emergenze. Ora guardiamo oltre, questa città ha gli strumenti, le capacità e le volontà di potercela fare".