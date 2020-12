Natale: code e traffico in tilt nel centro di Torino

Parcheggi completi e corso Vittorio congestionato dal traffico con lunghe code. Si presenta così il centro di Torino all'antivigilia di Natale, ultimo giorno di zona gialla. Non si tratta di un vero e proprio assalto ai negozi per gli ultimi acquisti, ma come già negli scorsi weekend si registrano code fuori dai negozi del centro, soprattutto in via Lagrange e via Garibaldi. Molta gente anche nei supermercati anche se gli alimentari saranno aperti anche domani.