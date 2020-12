Ferrero: utile holding attivita' italiane 223,3 mln

Utile di 223,3 milioni di euro, in crescita di 1,1 milioni di euro, per la Ferrero S.p.A., la holding delle attività italiane dell'azienda dolciaria, che conferma la centralità dell'Italia con un investimento di 125 milioni di euro nell'esercizio dei quattro poli produttivi. Ottima la performance di Ferrero Commerciale Italia che, grazie anche al boom dei Nutella Biscuits, registra una crescita del 3,5% delle vendite sul mercato nazionale, con un fatturato in crescita a 1.527,1 milioni di euro rispetto ai 1.475,5 del 2019, con un utile di 36,3 milioni in crescita di 1,2 milioni.