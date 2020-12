Natale, a Torino monsignor Nosiglia consegnerà i doni

A Torino monsignor Cesare Nosiglia prima di presiedere la Messa di Natale in Cattedrale alle ore 20, consegnerà alle ore 19 nel cortile dell'arcivescovado pacchi viveri a famiglie in difficoltà. In una nota si spiega che sono attese 50 persone, tra anziani, detenuti in reinserimento lavorativo, alcune famiglie immigrate od in emergenza abitativa che aspettano l'assegnazione della casa popolare (in questo momento accolte nei social housing della Caritas diocesana), chi è in cassa integrazione. Il vescovo - si aggiunge - consegnerà un presente anche ad una ventina di senza dimora ospiti del dormitorio Casa betania di Via Arcivescovado. I doni sono frutto della terza edizione dell'iniziativa "Fare col cuore" promossa dall'area animazione della Caritas Diocesana di Torino con la rete delle nonne, l' Ufficio Pio, i Missionari della Consolata, i giovani della Pastorale universitaria. Sono state cucite - si ricorda - 150 sacche di stoffa per contenere materiale igienico, pochette con mascherine e igienizzanti che l'Arcivescovo consegnerà personalmente, e che testimoniano un lavoro fatto con il cuore che ha unito generazioni diverse. Aiuteranno a consegnare i doni alcuni studenti neomaggiorenni dell'Itis Majorana di Grugliasco.