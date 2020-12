Covid: mons. Nosiglia, anno difficile, il Signore ci salverà

“È stato un anno molto difficile, la situazione preoccupa tutti. Ma il Signore è venuto a salvarci, lo farà anche da questa pandemia". L'arcivescovo di Torino, monsignor Cesare Nosiglia, ha rassicurato così i dipendenti dell'Anagrafe di Torino, che ha ringraziato dopo essersi recato agli sportelli per rinnovare la carta d’identità. Accolto dalla vicesindaco Sonia Schellino e dal dirigente dell'Anagrafe, Enrico Donotti, dopo essersi intrattenuto per un quarto d'ora allo sportello per la pratica, ha salutato i dipendenti comunali in servizio. "Che sia un Natale sereno, nel quale raccoglierci in famiglia e condividere un momento bello dopo tanta sofferenza", è l'augurio di monsignor Nosiglia, che ha impartito ai presenti, e alle loro famiglie, la benedizione. Prima della Messa in Duomo, alle ore 20, monsignor Nosiglia consegnerà nel cortile dell'arcivescovado i pacchi dono alle famiglie in difficoltà. Anziani, persone sole, detenuti attualmente in reinserimento lavorativo, immigrati e senza dimora ospiti del dormitorio Casa betania di Via Arcivescovado. I doni sono frutto della terza edizione dell'iniziativa “Fare col cuore” promossa dall'area animazione della Caritas Diocesana di Torino con la rete delle nonne, l'Ufficio Pio, i Missionari della Consolata, i giovani della Pastorale universitaria. Sono state cucite 150 sacche di stoffa per contenere materiale igienico, pochette con mascherine e igienizzanti, che l'arcivescovo consegnerà personalmente.