Droga: controlli polizia, arresti e denunce a Torino

Due pusher arrestati e due denunciati in meno di 72 ore dalla polizia del commissariato di Barriera Milano, a Torino. Il primo arrestato è un 21enne. Nella sua abitazione sono stati ritrovati 70 grammi di marijuana, un bilancino di precisione, materiale da confezionamento e circa 400 euro. Arrestato in via Malone un marocchino di 21 anni trovato in possesso di 40 grammi. Denunciato un 32enne suo connazionale, che era con lui, per porto di armi od oggetti atti ad offendere, perché in tasca aveva un coltellino. Un altro 21enne, nella stessa occasione, è stato indagato per detenzione di sostanza stupefacente. Infine, un 28enne senegalese, fermato mentre era a bordo di un taxi e dopo che aveva insultato gli agenti, in casa nascondeva dentro l'armadio 7.300 euro in contanti, mentre in un cappello di lana c'erano 22 dosi di crack e una chiave. Questa apriva una cassaforte nascosta sotto il letto: dentro c'erano oltre 5.900 euro.