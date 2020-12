Covid: Appendino, è emergenza sociale, politica sia unita

"La crisi portata dalla pandemia, che da sanitaria si è trasformata in emergenza economica, va affrontata con la forza e con la solidarietà di cui Torino è capace". Lo afferma la sindaca di Torino, Chiara Appendino, intervistata dal Tg3 Piemonte. "Insieme agli attori del territorio, dal Terzo Settore al mondo cattolico alle comunità degli stranieri, abbiamo costruito una rete di solidarietà importante, che oggi ha in carico 25 mila persone, di cui 8 mila minori. Molte delle persone che chiedono aiuto, lo fanno per la prima volta. Questo significa che l'emergenza è diventata sociale, ma anche che c’è una rete strutturata, che abbiamo finanziato, e che accompagnerà nei prossimi mesi chi è in difficoltà". L'auspicio della prima cittadina, di fronte a questa crisi, è che "al di là dell'appartenenza politica, e delle differenze di vedute, ciascuno possa contribuire ad aiutare chi è in difficoltà". Da parte sua Appendino, che non si ricandiderà a guidare il capoluogo piemontese, assicura di voler "guidare la città fuori dalla pandemia, fuori dall'emergenza, dedicando a Torino ogni secondo della mia vita alla città. Lo farò fino all'ultimo giorno di mandato".