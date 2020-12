SACRO & PROFANO

"Ne usciremo un po' meno idioti"

Il Covid, la morte e la malattia, i suoi drammatici effetti sulla società e il lavoro. La risposta non è nel farsi gli affari propri ma nell'occuparci della polis, del bene comune. Il Natale di speranza nelle parole di mons. Derio Olivero, vescovo di Pinerolo

In tempi incerti e grevi per il corpo e lo spirito “un buon cristiano deve saper essere innanzitutto testimone di speranza”. Con lui, infatti, ha la fede, strumento perpetuo di speranza che conforta e aiuta a comprendere il senso anche laddove un senso è difficile da individuare. Monsignor Derio Olivero, 59 anni, originario di Roata Chiusani nel Cuneese e vescovo di Pinerolo dal 2017, è un pastore del “sociale”, un progressista secondo categorie approssimative della politica proiettate sulle vicende ecclesiali, un prelato molto attento alla cultura, all’arte e non di meno impegnato sui travagli del mondo del lavoro. Talmente in linea con il nuovo corso “francescano” della Chiesa che è tra i papabili alla successione di Cesare Nosiglia alla guida della diocesi di Torino.

Olivero celebra il Natale con lo spirito del sopravvissuto, di colui che è stato sottoposto alla prova estrema, che ha visto negli occhi la fine ma ha saputo rinascere da una stanza di ospedale, dove per quaranta giorni è stato ricoverato a causa del Covid. “C’è stato un momento, lungo due-tre giorni, in cui sono stato vicinissimo alla morte… Il corpo stesso stava evaporando, ma evaporavano anche le tante cose che facevo, i tanti progetti che avevo in testa, le cose della vita. E in questo evaporare solo due cose restavano salde, due cose che erano perciò il vero me, il mio nocciolo duro, la mia identità: una grande fiducia, che io da credente chiamo fiducia in Dio, cioè la certezza di una Presenza, e i tanti volti cari con cui ho stabilito delle relazioni”. Così ha descritto in un libro la terribile prova cui è stato sottoposto. Vuole offrire un messaggio di speranza a tutti i piemontesi con la “certezza che Dio è dentro la storia e ci sta lavorando”.

Insomma, Monsignore, non dobbiamo disperare?

“È un Natale faticoso per tanti motivi, soprattutto perché molti di noi fanno fatica a guardare con speranza al futuro. Eppure Natale è proprio l’espressione della certezza che Dio è dentro la storia e ci sta lavorando e quindi se ci sono le mani del Creatore sarà più facile pensare di uscirne”.

Molte sono ancora le persone che combattono contro il virus, negli ospedali e nelle loro case. Dalla sua esperienza di malato Covid, quale messaggio si sente di trasmettere ai piemontesi?

“La malattia mi ha insegnato a confrontarmi con i miei limiti, con i limiti che ha ogni uomo. Ma allo stesso tempo mi ha consentito di usare la mia fede, con tutta la sua forza, per dire alla morte che non avrebbe avuto l’ultima parola. Ecco, per un cristiano poter dire alla morte, comunque vada, che non sarà sua l’ultima parola rappresenta una forza incredibile”.

Mentre ci apprestiamo a resistere agli ultimi colpi di coda dell’epidemia, ad attenderci c’è una prova altrettanto dura che si tradurrà in una crisi economica di dimensioni imprevedibili, con gravi effetti occupazionali. Lei, che è molto attento a queste tematiche, quali segnali coglie per il prossimo anno?

“È una questione che mi preoccupa molto: già oggi siamo tutti più poveri e questa tendenza aumenterà travolgendo molte persone: purtroppo è un dato di fatto. Per uscirne conto su due elementi: la creatività e la solidarietà. Da una parte dovremo rimboccarci le maniche per aprire una nuova fase di sviluppo, dall’altra assicurarci che nessuno resti indietro. C’è un motto in cui credo molto, e me lo ripetevo già prima ed ora più che mai, che dice così: Non è ciò che capita, ma come reagisci a ciò che capita, che costituisce la tua vita.

L’acuirsi della crisi, la perdita del lavoro, l’aumento della povertà sono tutte potenziali cause di rabbia e frustrazione di fronte alle quali raramente l’uomo ha saputo reagire con la razionalità e la solidarietà…

“È vero, la rabbia sta crescendo, lo tocchiamo con mano tutti e nel 2021 crescerà ancora. Quando si è in sofferenza possono venire fuori gli istinti più biechi. Anche in questo la fede e i nostri valori devono aiutarci a non cedere a reazioni che sarebbero controproducenti innanzitutto per noi. Il Cristianesimo ha dentro di sé l’attenzione per chi ha bisogno: Gesù Cristo ci ha insegnato questo, ci ha mostrato la faccia buona del padre di fronte alla quale dobbiamo saper essere fratelli”.

Eppure di fronte alle perdite cui ci sottopone l’epidemia siamo tutti un po’ più vittime di un senso di sconforto che tracima in collera: contro i politici, contro le autorità, contro gli altri. Come se ne esce?

“Sia i politici sia noi normali cittadini dobbiamo provare a guardare al di là della nostra pancia. Tutti abbiamo interessi che vengono lesi dalla pandemia, tutti, compresa la Chiesa. È inutile continuare a prendercela con gli altri, compresi i politici che in questi giorni portano un fardello di responsabilità enorme. Ognuno confonde la propria opinione con la verità assoluta e i propri interessi con quelli collettivi. In Grecia gli idiòtes erano quelli che pensavano agli affari propri e non si facevano coinvolgere dalla politica e dai politici che si occupavano della polis, cioè del bene comune. Ecco, io spero che da questa prova ne usciremo tutti un po’ meno idioti perché non è pensabile che un individuo si salvi a prescindere dagli altri”.

Che ruolo ha in tutto questo la religione?

“Credo che questa oggi sia proprio l’occasione di riscoprire il ruolo della religione nella società. Eravamo arrivati a sostenere tesi che la religione o è dannosa o è inutile. Certo ci sono colpe anche nostre, ma forse questa è l’occasione di capire che la Chiesa si prende cura del bene comune e tiene alta la speranza delle persone. In un momento così pesante un buon cristiano deve essere un testimone di fiducia e sarebbe bello se alla fine di tutto questo si potesse dire che in quel tempo c’erano i cristiani che hanno tenuto alta la fiducia e la speranza delle persone”.