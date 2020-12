Piemonte, 27 milioni di ristori alle aziende del trasporto pubblico locale

Saranno erogati subito 27 milioni di ristori alle aziende del trasporto pubblico locale del Piemonte quali ripartizione della prima trance dei fondi stanziati dal governo. Lo ha annunciato in Regione Piemonte, in risposta ad un'interrogazione di Sean Sacco (M5s), l'assessore Marco Gabusi nel corso di una Commissione Trasporti presieduta da Mauro Fava. La seconda parte della seduta di Commissione è stata dedicata al problema dei trasporti in relazione alla prossima riapertura a gennaio delle scuole medie superiori. "Abbiamo fatto un'analisi della situazione e presentato una proposta per tornare a scuola in sicurezza - ha detto Gabusi. Siamo in grado di portare il 40% degli studenti al mattino e il 60% in un'altra fascia più libera, dalle 10 in poi. Poi c'è l'ipotesi della 'bolla di passeggeri' per avere il tracciamento ed il problema degli assembramenti alle fermate e davanti alle scuole. La soluzione non è facile e comprendiamo le difficoltà organizzative delle scuole. Mi sembra che tutto il mondo della scuola abbia chiesto al governo di far partire le scuole a gennaio solo al 50%, e mi sono fatto interprete di questa istanza in conferenza delle regioni, ma al momento non ci sono aperture su questa ipotesi. E' comunque chiaro che non si può scaricare solo sui trasporti l'onere di questa difficoltà di organizzazione. C'è stato un incontro con il Prefetto. Sono convinto che potremo trovare una soluzione tutti insieme". Sono intervenuti i consiglieri Francesca Frediani e Ivano Martinetti (M5s), Valter Marin e Gianluca Gavazza (Lega), Carlo Riva Vercellotti (Fi), Domenico Rossi e Alberto Avetta (Pd).