Covid: Appendino, far tesoro di quanto imparato da tragedia

"La mia speranza è che il 2021 sia davvero un anno di rinascita, in cui potremo ritrovare la luce dopo un periodo così buio. L'anno in cui ognuno di noi potrà cogliere nuove opportunità, facendo tesoro di quanto imparato da questa tragedia, perché l'unico modo per renderla peggiore di quello che è, è lasciarla correre via senza insegnamenti". Così la sindaca Chiara Appendino si è rivolta ai torinesi in un video di auguri natalizi diffuso sui social. "La pandemia - dice - ha ferito profondamente ognuno di noi e messo in discussione molte di quelle cose che consideravamo garanzie inviolabili, a partire, ad esempio, dalla libertà individuale. Di quest'anno mi porterò dietro molto - racconta - ma ci sono momenti, immagini, attimi immobili che dal mio punto di vista lo hanno segnato particolarmente". Fra questi Appendino cita "la città deserta, i volti pieni di speranza dei miei vicini di casa quando ci guardavamo dal balcone, dove molti hanno esposto quella frase che abbiamo imparato a conoscere, 'andrà tutto bene', e a cui io non ho mai smesso di credere. Penso a quei fogli con i dati che arrivavano sulla mia scrivania - aggiunge - ma anche all'immagine di quei giovani che lavoravano come volontari negli snodi di Torino Solidale. Che quanto di bene si possa augurare - conclude - trovi la via prioritaria verso chi è solo, chi ha perso i propri cari, chi soffre o è malato e verso tutte quelle straordinarie persone che di loro e di noi si prendono cura".