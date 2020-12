Criminalità: furti e rapine nei negozi, tre arresti a Torino

Due tentativi di furto e una rapina in meno di 24 ore a Torino dove la polizia ha arrestato un georgiano di 29 anni e due italiani di 36 e 40 anni. Il primo è entrato in un esercizio commerciale di piazza Carducci ed è riuscito a trafugare capi di abbigliamento per un valore di 140 euro senza asportare la placca anti taccheggio e utilizzando una borsa di carta "schermata". Il suo modo di agire non è passato inosservato e il personale di vigilanza è intervenuto facendo arrestate il 29enne. Gli agenti sono poi intervenuti in un supermercato di corso Montecucco dove il personale aveva fermato un 36enne che aveva rubato 4 bottiglie di amaro. Stesso destino per un 40enne che in un market di via Reiner che nello zaino aveva nascosto alcune bottiglie di vino dal valore di oltre 110 euro e che ha colpito al volto un dipendente che ha cercato di fermarlo.