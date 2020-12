Natale: trapianti salvano tre vite in ospedale Molinette

Tre trapianti di organi hanno permesso di salvare la vita di altrettanti pazienti il giorno di Natale all'ospedale Molinette di Torino. Si è trattato di trapianti di doppio polmone, di fegato e di rene. I medici riferiscono che i tre interventi sono tecnicamente riusciti. "Il Covid - è il commento della Città della Salute di Torino - non ha fermato la generosità dei donatori, che, in un giorno simbolico come quello di Natale, ha permesso tre miracoli". Due polmoni sono stati trapiantati poco dopo la mezzanotte con un intervento durato nove ore dal Massimo Boffini dell'equipe di Mauro Rinaldi, coadiuvato dal dottor Marco Ellena (direttore Luca Brazzi) su una giovane mamma piemontese di 40 anni, affetta da insufficienza respiratoria dovuta ad una rara forma di fibrosi. Il trapianto di fegato, effettuato dall'equipe di Renato Romagnoli con i chirurghi Francesco Tandoi e Gianluca Paraluppi coadiuvati dalle anestesiste Chiara Stratta e Patrizia Andruetto (direttore Roberto Balagna), ha salvato un giovane paziente di 24 anni, giocatore di basket di serie B, affetto da neoplasia epatica primitiva multifocale. Infine un uomo di 40 anni, affetto da una nefrite, è stato trapiantato di rene. L'intervento è stato effettuato dalla chirurga vascolare Romina Pau (direttore Aldo Verri), dagli urologi Omidreza Sedigh ed Alessandro Greco (direttore Paolo Gontero) e dall'anestesista Chiara Melchiorri (direttore Roberto Balagna). Un paziente giovane ma complesso per multiple comorbidita, valutato dall'equipe nefrologica di Luigi Biancone. Gli interventi si sono svolti con il Coordinamento regionale trapianti diretto dal professor Antonio Amoroso.