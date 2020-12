Vax day: Appendino, un po' di luce dopo tanti mesi di buio

"Per tutto il Paese e per tutta l'Europa, non solo per Torino, è un po' di luce dopo tanti mesi di buio". Così la sindaca di Torino, Chiara Appendino, a margine dei primi vaccino anti Covid effettuati all'ospedale Amedeo di Savoia. "Il percorso è ancora lungo, lo sappiamo, ci vorranno dei mesi affinché la campagna possa arrivare ad avere una copertura tale a garantire la cosiddetta immunità di gregge - aggiunge la prima cittadina -. Quello che è importante è che adesso le istituzioni accompagnino i cittadini per garantire tutte le informazioni necessarie e, quindi, poter procedere con la vaccinazione", conclude sottolineando che si sottoporrà al vaccino "non appena toccherà alla fascia a cui appartengo".