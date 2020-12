Vax day: adesioni sanitari Piemonte superano 70%

Superano il 70 per cento, in Piemonte, le adesioni al vaccino anti Covid tra il personale sanitario. Lo rende noto l'assessore regionale Luigi Genesio Icardi, che parla di un "livello di copertura importante". "Avere tutti i sanitari e le persone fragili vaccinate è già un risultato importante - osserva Icardi -. Medici e infermieri stanno dando una risposta importante, si è appena vaccinato qui, all'Amedeo di Savoia di Torino, anche il presidente dell'Ordine. Se si pensa che per il vaccino anti influenzale la copertura è stata del 18-20 per cento, è un risultato molto significativo". Quello di oggi, aggiunge, "è un inizio simbolico, domani e dopodomani arriveranno ulteriori 40 mila dosi e cominceremo davvero a vaccinare i nostri sanitari, il personale socio-sanitario e i soggetti più fragili, che sono gli ospiti delle Rsa". "Ci stiamo organizzando anche con altre tipologie di vaccini - rivela Icardi, che è anche coordinatore della Commissione Salute della Conferenza delle Regioni -. Abbiamo fatto incontri, oltre che con la Pfizer, anche con altre aziende fornitrici. Sarà una campagna vaccinale epocale, ci saranno anche delle assunzioni di personale. Abbiamo di fronte ancora qualche mese di sofferenza - conclude - ma oggi inizia la discesa".