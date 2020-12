Vax day: responsabile vaccini Piemonte, sta andando bene

"Siamo riusciti a partire ed entro oggi riusciremo ad effettuare tutti i vaccini previsti". Così Antonio Rinaudo, commissario dell'area giuridico-amministrativa dell'Unità di crisi regionale e responsabile del piano vaccini in Piemonte. "Direi che stiamo andando più che bene - aggiunge - c'è stata una rispondenza massiccia e l'organizzazione è stata quasi svizzera". Per Rinaudo, magistrato in pensione, "la vera prova sarà nei prossimi giorni". "Attendiamo 40 mila dosi di vaccino a settimana a partire da domani - osserva - per un totale di circa 200mila vaccini. Il richiamo dopo 21 giorni".